Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: t.me/synegubov

Російські війська здійснили атаку на місто Куп'янськ на Харківщині з РСЗВ, вразивши територію ліцею. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля освітнього закладу, також є поранена.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У повідомленні йдеться, що після обстрілу із ракетної системи залпового вогню в Куп'янську було зруйновано житловий будинок. При цьому 61-річну жінку витягли з-під уламків і з травмою ноги відправили до лікарні.

Також ворожі сили атакували село Липці на Харківщині, внаслідок чого постраждали житловий будинок, адміністративна будівля та складські приміщення.

Пізніше противник завдав удару по населеному пункту Козача Лопань у Харківському районі, пошкодивши приватний будинок та літню кухню.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов

ЗСУ відбиває атаки окупантів на Харківщині

Синєгубов повідомив, що Збройні сили України успішно відбили сім атак противника поблизу Синьківки Куп'янського району.

Артилерійські та мінометні обстріли противника торкнулися понад 15 населених пунктів Харківщини, включаючи Гатище та Бочкове у Чугуївському районі; Дворичанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове у Куп'янському районі.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкодження отримали житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі.

Також ми повідомляли, що ворожі сили завдали ракетного удару та артилерійського обстрілу села Липці у Харківському районі Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв.