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Росія атакувала Куп'янськ із РСЗВ — є постраждала

6 січня 2024 10:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Куп&#39;янська 5 січня - є поранена жінка
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: t.me/synegubov
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська здійснили атаку на місто Куп'янськ на Харківщині з РСЗВ, вразивши територію ліцею. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля освітнього закладу, також є поранена.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У повідомленні йдеться, що після обстрілу із ракетної системи залпового вогню в Куп'янську було зруйновано житловий будинок. При цьому 61-річну жінку витягли з-під уламків і з травмою ноги відправили до лікарні.

Також ворожі сили атакували село Липці на Харківщині, внаслідок чого постраждали житловий будинок, адміністративна будівля та складські приміщення.

Пізніше противник завдав удару по населеному пункту Козача Лопань у Харківському районі, пошкодивши приватний будинок та літню кухню.

Обстріл Харкова
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов
Обстріл Харкова
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов

ЗСУ відбиває атаки окупантів на Харківщині

Синєгубов повідомив, що Збройні сили України успішно відбили сім атак противника поблизу Синьківки Куп'янського району.

Артилерійські та мінометні обстріли противника торкнулися понад 15 населених пунктів Харківщини, включаючи Гатище та Бочкове у Чугуївському районі; Дворичанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове у Куп'янському районі.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкодження отримали житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі.

Також ми повідомляли, що ворожі сили завдали ракетного удару та артилерійського обстрілу села Липці у Харківському районі Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв.

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