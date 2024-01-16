В Харькове раздаются мощные взрывы 16 января

В Харькове раздаются громкие взрывы
На востоке Украины звучит воздушная тревога. Россияне вечером 16 января атакуют Харьков. В городе раздалось уже несколько мощных взрывов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Враг обстреливает Харьков 16 января
Сегодня вечером, 16 января, россияне совершают очередной обстрел Харькова. Они атакуют город баллистическим вооружением. Местные жители слышали несколько взрывов. Руководство города призывает харьковчан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной угрозы.
"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", — отметил мер Харькова Игорь Терехов.
Пока данных о пострадавших или разрушениях инфраструктуры нет.
Воздушная тревога вечером 16 января
Воздушные силы ВСУ предупреждают об опасности в Сумской и Полтавской областях. Регионы также под угрозой применения баллистического вооружения противника.
Пока сигнал воздушной тревоги раздается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областях.
Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.
Добавим, в течение прошедшего дня оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.
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