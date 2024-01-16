В Харькове раздаются мощные взрывы 16 января

Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: Associated Press

На востоке Украины звучит воздушная тревога. Россияне вечером 16 января атакуют Харьков. В городе раздалось уже несколько мощных взрывов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сегодня вечером, 16 января, россияне совершают очередной обстрел Харькова. Они атакуют город баллистическим вооружением. Местные жители слышали несколько взрывов. Руководство города призывает харьковчан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной угрозы.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", — отметил мер Харькова Игорь Терехов.

Пока данных о пострадавших или разрушениях инфраструктуры нет.

Скриншот поста Синегубова

Скриншот поста Терехова

Скриншот поста ПС ВСУ

Воздушная тревога вечером 16 января

Воздушные силы ВСУ предупреждают об опасности в Сумской и Полтавской областях. Регионы также под угрозой применения баллистического вооружения противника.

Скриншот поста ПС ВСУ

Пока сигнал воздушной тревоги раздается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областях.

Карта воздушных тревог 16 января

Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.

Добавим, в течение прошедшего дня оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.