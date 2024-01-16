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В Харькове раздаются громкие взрывы

16 января 2024 21:52
обновлено: 22:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове раздаются мощные взрывы 16 января
Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На востоке Украины звучит воздушная тревога. Россияне вечером 16 января атакуют Харьков. В городе раздалось уже несколько мощных взрывов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сегодня вечером, 16 января, россияне совершают очередной обстрел Харькова. Они атакуют город баллистическим вооружением. Местные жители слышали несколько взрывов. Руководство города призывает харьковчан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной угрозы.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", — отметил мер Харькова Игорь Терехов.

Пока данных о пострадавших или разрушениях инфраструктуры нет.

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова
Скриншот сообщения Терехова
Скриншот поста Терехова
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Воздушная тревога вечером 16 января

Воздушные силы ВСУ предупреждают об опасности в Сумской и Полтавской областях. Регионы также под угрозой применения баллистического вооружения противника.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Пока сигнал воздушной тревоги раздается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областях.

Карта воздушных тревог 16 января
Карта воздушных тревог 16 января

Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.

Добавим, в течение прошедшего дня оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.

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Харьков
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