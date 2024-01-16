Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В Харкові лунають гучні вибухи arrow

В Харкові лунають гучні вибухи

16 січня 2024 21:52
оновлено: 22:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Харкові лунають потужні вибухи 16 січня
Дим здіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На сході України лунає повітряна тривога. Росіяни ввечері 16 січня атакують Харків. В місті пролунало вже декілька потужних вибухів.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Ворог обстрілює Харків 16 січня

Сьогодні ввечері, 16 січня, росіяни здійснюють черговий обстріл Харкова. Вони атакують місто балістичним озброєнням. Місцеві жителі чули вже декілька вибухів. Керівництво міста закликає харків'ян залишатися в укриттях до відбою повітряної загрози.

"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні", — зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Наразі даних щодо постраждалих чи руйнувань інфраструктури немає.

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Терехова
Скриншот допису Терехова
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Повітряна тривога ввечері 16 січня

Повітряні Сили ЗСУ попереджають про небезпеку у Сумській та Полтавській областях. Регіони також під загрозою застосування балістичного озброєння ворога.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у Сумській, Полтавській, Харківській та Запорізькій областях.

Мапа повітряних тривог 16 січня
Мапа повітряних тривог 16 січня

Нагадаємо, упродовж попередньої доби російські окупанти обстріляли Харківську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, обійшлося без постраждалих.

Додамо, протягом минулого дня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни. 

війна
Харків
росіяни
Україна
обстріли
ракети
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі