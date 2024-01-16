В Харкові лунають потужні вибухи 16 січня

Дим здіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Associated Press

На сході України лунає повітряна тривога. Росіяни ввечері 16 січня атакують Харків. В місті пролунало вже декілька потужних вибухів.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Ворог обстрілює Харків 16 січня

Сьогодні ввечері, 16 січня, росіяни здійснюють черговий обстріл Харкова. Вони атакують місто балістичним озброєнням. Місцеві жителі чули вже декілька вибухів. Керівництво міста закликає харків'ян залишатися в укриттях до відбою повітряної загрози.

"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні", — зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Наразі даних щодо постраждалих чи руйнувань інфраструктури немає.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Терехова

Скриншот допису ПС ЗСУ

Повітряна тривога ввечері 16 січня

Повітряні Сили ЗСУ попереджають про небезпеку у Сумській та Полтавській областях. Регіони також під загрозою застосування балістичного озброєння ворога.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у Сумській, Полтавській, Харківській та Запорізькій областях.

Мапа повітряних тривог 16 січня

Нагадаємо, упродовж попередньої доби російські окупанти обстріляли Харківську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, обійшлося без постраждалих.

Додамо, протягом минулого дня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни.