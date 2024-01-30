В Харькове раздаются взрывы — город под ударом "шахедов"
30 января 2024 22:34
обновлено: 23:07
Мобильная бригада ПВО отслеживает полет Shahed-136. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
В Харькове раздаются взрывы. Сообщается, что в городе работает ПВО, препятствуя полету иранских БпЛА Shahed.
Об этом сообщают ВВС Украины.
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Взрывы подтвердил глава ХОГА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 30 января — последние новости
Напомним, что мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе раздался мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Харьковской области, что в регионе возникла угроза применения баллистического вооружения.
В то же время в городе сегодня звучала серия взрывов. По данным Олега Синегубова, россияне ударили по городу баллистической ракетой, тип которой устанавливается.
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