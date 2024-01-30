В Харькове раздаются взрывы — город под ударом "шахедов"

Мобильная бригада ПВО отслеживает полет Shahed-136. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В Харькове раздаются взрывы. Сообщается, что в городе работает ПВО, препятствуя полету иранских БпЛА Shahed.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Взрывы в Харькове

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Взрывы подтвердил глава ХОГА Олег Синегубов.

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Взрывы в Харькове 30 января — последние новости

Напомним, что мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе раздался мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Харьковской области, что в регионе возникла угроза применения баллистического вооружения.

В то же время в городе сегодня звучала серия взрывов. По данным Олега Синегубова, россияне ударили по городу баллистической ракетой, тип которой устанавливается.