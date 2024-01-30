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В Харькове раздаются взрывы — город под ударом "шахедов"

30 января 2024 22:34
обновлено: 23:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харькове раздаются взрывы — город под ударом "шахедов"
Мобильная бригада ПВО отслеживает полет Shahed-136. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове раздаются взрывы. Сообщается, что в городе работает ПВО, препятствуя полету иранских БпЛА Shahed.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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В Харькове раздаются взрывы - город под ударом "шахедов"
Источник: Telegram

Взрывы подтвердил глава ХОГА Олег Синегубов.

В Харькове раздаются взрывы - город под ударом "шахедов"
Источник: Telegram

Взрывы в Харькове 30 января — последние новости

Напомним, что мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе раздался мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Харьковской области, что в регионе возникла угроза применения баллистического вооружения.

В то же время в городе сегодня звучала серия взрывов. По данным Олега Синегубова, россияне ударили по городу баллистической ракетой, тип которой устанавливается.

Харьков
пожар
взрыв
ПВО
дрон Шахид-136

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