Вибух в передмісті Харкова — Синєгубов прокоментував черговий удар РФ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

Росіяни завдали чергового удару по Харкову 30 січня. В передмісті пролунав потужний вибух, який було чутно в центрі Харкова. Окупанти, ймовірно, здійснили атаку по місту ракетою.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Вибух в Харкові 30 січня

За словами Синєгубова, вибух був настільки сильним, що його було чутно в центрі міста, однак насправді він пролунав в Харківському районі. Якою саме зброєю було завдано удару наразі невідомо, Синєгубов припускає, що це була ракета С-300.

Синєгубов вказав, що місці події працюють екстрені служби, які зафіксують наслідки та встановлять тип озброєння, яким атакували загарбники.

"Це може бути балістика, може бути ракета С-300. Вибух був досить значний, його було чутно в центрі Харкова і була інформація, що удар був по самому місту — але насправді він прийшовся на передмістя, фактично Харківський район", — зауважив очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, у Харкові 30 січня пролунала серія вибухів. В місті було дуже гучно.

Додамо, внаслідок російської атаки загальні збитки для Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) становлять понад 746 мільйонів гривень. Як відомо, окупанти атакували будівлю університету під час ракетних ударів 2 січня 2024 року.