Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Вибух в передмісті Харкова — Синєгубов прокоментував черговий удар РФ arrow

Вибух в передмісті Харкова — Синєгубов прокоментував черговий удар РФ

30 січня 2024 17:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Вибух в передмісті Харкова — Синєгубов прокоментував черговий удар РФ
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни завдали чергового удару по Харкову 30 січня. В передмісті пролунав потужний вибух, який було чутно в центрі Харкова. Окупанти, ймовірно, здійснили атаку по місту ракетою.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Вибух в Харкові 30 січня

За словами Синєгубова, вибух був настільки сильним, що його було чутно в центрі міста, однак насправді він пролунав в Харківському районі. Якою саме зброєю було завдано удару наразі невідомо, Синєгубов припускає, що це була ракета С-300.

Синєгубов вказав, що місці події працюють екстрені служби, які зафіксують наслідки та встановлять тип озброєння, яким атакували загарбники.

"Це може бути балістика, може бути ракета С-300. Вибух був досить значний, його було чутно в центрі Харкова і була інформація, що удар був по самому місту — але насправді він прийшовся на передмістя, фактично Харківський район", — зауважив очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, у Харкові 30 січня пролунала серія вибухів. В місті було дуже гучно.

Додамо, внаслідок російської атаки загальні збитки для Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) становлять понад 746 мільйонів гривень. Як відомо, окупанти атакували будівлю університету під час ракетних ударів 2 січня 2024 року.

війна
Харків
вибух
Україна
обстріли
ракета
Олег Синєгубов
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі