Новый скандал с ТЦК в Харькове — за что пришлось извиняться военкомату

Военнообязанный мужчина в территориальном центре. Иллюстративное фото: ООТЦК и СП/Facebook

Харьковский Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) извинился за некорректное и эмоциональное поведение военнослужащих группы оповещения. В то же время, там призывали к взаимоуважению.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского ОТЦК в Facebook.

Читайте также:

Что произошло

В военкомате отмечают, что в социальных сетях распространяется видео, на котором зафиксирована часть конфликтной ситуации, которая произошла 26 августа во время работы группы оповещения военнообязанных в Харькове.

"При осуществлении мероприятий оповещения встретили гражданина, который при первой попытке общения стал убегать и впоследствии был повторно обнаружен в одном из районов Харькова", — говорится в сообщении.

В ТЦК отмечают, что мужчина отказался выполнить требования полиции и работников военкомата.

"Он не предоставил на проверку документы, вместо этого снова пытался убежать", — говорят в Центре комплектования.

Там подчеркнули, что военнообязанный был доставлен в ТЦК для уточнения персональных данных. Выяснилось, что он военнослужащий запаса, поэтому его направили на прохождение врачебной комиссии.

"Комментарии в социальных сетях о якобы "задержании" группой оповещения дворника не соответствуют действительности . На самом деле этот гражданин пытался притворяться работником жилищно-коммунальной сферы, возможно, с целью "маскировки" от группы оповещения", — добавили в военкомате.

В то же время, в ТЦК извинились за некорректное и эмоциональное поведение военнослужащих группы оповещения.

"Призываем к взаимному уважению и толерантности", — подытожили военные.