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В Харкові працівники ТЦК затримали "двірника" — у військкоматі відреагували на інцидент

26 серпня 2024 19:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Новий скандал з ТЦК у Харкові — за що довелося вибачатися військкомату
Військовозобов'язаний чоловік в територіальному центрі. Ілюстративне фото: ООТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Харківський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вибачився за некоректну і емоційну поведінку військовослужбовців групи оповіщення. Водночас там закликали до взаємоповаги.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківського ОТЦК у Facebook.

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Що сталося

У військкоматі зазначають, що у соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксована частина конфліктної ситуації, яка сталася 26 серпня під час роботи групи оповіщення військовозобов’язаних у місті Харків.

"Під час здійснення заходів оповіщення було виявлено громадянина, який при першій спробі спілкування вдався до втечі та згодом був повторно виявлений у одному з районів Харкова", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголошують, що чоловік відмовився виконати вимоги поліції та працівників військкомату.

"Він не надав на перевірку документи, натомість знову намагався вдатися  до втечі", — кажуть у Центрі комплектування.

Там підкреслили, що військовозобов'язаного було доставлено до ТЦК для уточнення персональних даних. З'ясувалося, що він є військовослужбовцем запасу, тому його направили на проходження лікарської комісії.

"Коментарі у соціальних мережах про начебто "затримання" групою оповіщення двірника не відповідають дійсності. Насправді цей громадянин намагався удавати з себе працівника житлово-комунальної сфери, можливо з метою "маскування" від групи оповіщення", — додали у військкоматі.

Водночас у ТЦК просити вибачення за некоректну й емоційну поведінку військовослужбовців групи оповіщення. 

"Закликаємо до взаємної поваги й толерантності", — підсумували військові.

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