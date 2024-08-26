В Харькове в части домов выключат газ — список адресов

Работник газовой сети. Фото: УНИАН

В понедельник, 26 августа, в части домов Киевского района Харькова будет временно приостановлено газоснабжение из-за работ на газовых сетях. Время проведения работ пока не уточняется.

Об этом сообщил городской филиал компании "Газсети".

Читайте также:

Выключение газа в Харькове 26 августа

Согласно предоставленной информации, газ будет отключен в нескольких жилых домах по улице Николая Манойла. В частности, под отключения подпадают дома по следующим адресам: 30-А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51-А, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60-А, 61, 62, 63, 64, 64-А, 65, 66, 67 и 69.

Жителей этих домов призвали перекрыть краны перед газовыми приборами.

"Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения", — отмечается в сообщении компании.