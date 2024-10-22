В Харькове прогремел мощный взрыв
В Харькове во вторник, 22 октября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове 22 октября
В 17.35 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
В 17:44 в городе раздался взрыв.
В 17:44 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, вечером, 21 октября, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Харькове. Перед этим в Воздушных силах ВС Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.
В этот же вечер прогремели взрывы в Херсоне. Воздушной тревоги в это время не было.
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