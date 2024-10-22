В Харькове прогремел мощный взрыв

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

В Харькове во вторник, 22 октября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове 22 октября

В 17.35 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В 17:44 в городе раздался взрыв.

Сообщение о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

В 17:44 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером, 21 октября, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Харькове. Перед этим в Воздушных силах ВС Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

В этот же вечер прогремели взрывы в Херсоне. Воздушной тревоги в это время не было.