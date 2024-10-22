В Харкові прогримів потужний вибух
У Харкові у вівторок, 22 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Харкові 22 жовтня
О 17:35 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.
О 17:44 в місті пролунав вибух.
О 17:44 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав залишатись в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, увечері, 21 жовтня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Харкові. Перед цим у Повітряних Силах ЗС України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.
Цього ж вечора прогриміли вибухи в Херсоні. Повітряної тривоги в цей час не було.
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