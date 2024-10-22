В Харкові прогримів потужний вибух

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

У Харкові у вівторок, 22 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Харкові 22 жовтня

О 17:35 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.

О 17:44 в місті пролунав вибух.

Допис про вибух в Харкові. Фото: скриншот

О 17:44 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав залишатись в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, увечері, 21 жовтня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Харкові. Перед цим у Повітряних Силах ЗС України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

Цього ж вечора прогриміли вибухи в Херсоні. Повітряної тривоги в цей час не було.