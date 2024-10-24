В Харькове прогремел взрыв
24 октября 2024 16:31
Дым над городом после взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen
В Харькове в четверг, 24 октября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Читайте также:
Взрывы в Харькове 24 октября
В 15:58 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
В 16:26 в ПС сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.
В 16:27 в городе раздался взрыв.
В 16:31 прозвучала еще серия взрывов.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 24 октября российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Произошли попадания в районе магазина и местного рынка.
Также в Киевской MBA сообщили о последствиях дроновой атаки россиян на столицу.
Читайте Новини.LIVE!