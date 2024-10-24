В Харькове прогремел взрыв 24 октября

Дым над городом после взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

В Харькове в четверг, 24 октября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове 24 октября

В 15:58 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В 16:26 в ПС сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Сообщение Воздушных Сил. Фото: скриншот

В 16:27 в городе раздался взрыв.

В 16:31 прозвучала еще серия взрывов.

Сообщение о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 24 октября российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Произошли попадания в районе магазина и местного рынка.

Также в Киевской MBA сообщили о последствиях дроновой атаки россиян на столицу.