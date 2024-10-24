В Харкові прогримів вибух
24 жовтня 2024 16:31
Дим над містом після вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
У Харкові у четвер, 24 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вибухи в Харкові 24 жовтня
О 15:58 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.
О 16:26 в ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
О 16:27 в місті пролунав вибух.
О 16:31 пролунала ще серія вибухів.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 24 жовтня російські загарбники завдали удару по місту Куп'янськ. Сталися влучання в районі магазину та місцевого ринку.
Також у Київській МВА повідомили про наслідки дронової атаки росіян на столицю.
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