В Харкові прогримів вибух 24 жовтня

Дим над містом після вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

У Харкові у четвер, 24 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Харкові 24 жовтня

О 15:58 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.

О 16:26 в ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Допис Повітряних Сил. Фото: скриншот

О 16:27 в місті пролунав вибух.

О 16:31 пролунала ще серія вибухів.

Допис про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 24 жовтня російські загарбники завдали удару по місту Куп'янськ. Сталися влучання в районі магазину та місцевого ринку.

Також у Київській МВА повідомили про наслідки дронової атаки росіян на столицю.