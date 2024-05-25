В Харькове раздался мощный взрыв — город под вражеским огнем
В Харькове в субботу, 25 мая, снова раздались взрывы. В городе и области звучит воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 25 мая
Россияне снова атаковали Харьков. По предварительной информации, удар пришелся на центральные районы с плотной гражданской застройкой. Пока известно о двух пострадавших.
В Харьковской области уже более 10 часов продолжается воздушная тревога.
Напомним, в субботу, 25 мая, российские оккупанты ударили КАБами по строительному гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, многие пропали без вести.
Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.
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