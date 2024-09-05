В Харькове раздался взрыв
5 сентября 2024 16:47
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
В четверг, 5 сентября, в Харькове прогремел мощный взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Взрыв в Харькове 5 сентября
В 16:36 Воздушные Силы Украины сообщили о запусках КАБ тактической авиацией в Харьковской области.
В 16:43 местные СМИ сообщили, что в Харькове был слышен взрыв. Там отметили, что, вероятно, он произошел за пределами города.
В Харьковской, Донецкой и Сумской областях объявлена воздушная тревога.
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