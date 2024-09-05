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В Харкові пролунав вибух

5 вересня 2024 16:47
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Харкові прогримів потужний вибух
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 5 вересня, в Харкові прогримів потужний вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибух у Харкові 5 вересня

О 16:36 Повітряні Сили України повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.

Допис ПС. Фото: скриншот
Допис ПС. Фото: скриншот

О 16:43 місцеві ЗМІ повідомили, що у Харкові було чутно вибух. Там зазначили, що, ймовірно, він стався за межами міста.

Допис місцевого ЗМІ. Фото: скриншот
Допис місцевого ЗМІ. Фото: скриншот

Наразі у Харківській, Донецькій та Сумській областях оголошена повітряна тривога. 

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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