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Выпускала прессу с пропагандой в Изюме — СБУ задержала коллаборантку

5 сентября 2024 14:58
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
СБУ разоблачила женщину, которая во время оккупации Изюма помогала с пропагандой
Экземпляр пропагандистской российской газеты, распространяемой на Харьковщине во время оккупации. Фото: росСМИ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Харьковской области разоблачили 51-летнюю женщину, которая согласилась работать на российских захватчиков во время оккупации Изюма. Она получила от них должность руководительницы оккупационной почты и помогала распространять пропагандистскую прессу.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в четверг, 5 сентября.

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Следствие установило, что 51-летняя жительница Изюма во время оккупации города российскими войсками добровольно пошла на сотрудничество с врагом. Россияне назначили ее "начальницей" отдела почтовой связи №4 "Коммунального предприятия почта Изюма".

Коллаборанты
Подозреваемая в коллаборационизме. Фото: Харьковская областная прокуратура

По поручению оккупантов она приказывала подчиняющимся ей почтальонам разносить населению пропагандистскую прессу "Изюмский телеграфъ", "Харьков Z" и "Красная звезда".

В газетах публиковали пророссийские нарративы, что российские войска "освобождают Украину от нацистов и фашистов", а также отрицали факт вооруженной агрессии России против Украины. Кроме того, там публиковали фейки о политической и общественной ситуации в Украине, чтобы посеять в обществе недоверие и ненависть к власти.

"Учитывая, что у людей не было доступа к интернету и украинским медиа в целом, пророссийские газеты должны были навязать им мнение, что россия не является врагом и "беспокоится" об украинском народе", — пояснили в СБУ.

Известно, что стражи порядка взяли под стражу коллаборантку без права внесения залога сроком на 60 суток.

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