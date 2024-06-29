Взрывы в Харькове 29 июня — что известно

Российский тяжелый истребитель Су-34 запускает КАБ-250. Иллюстративное фото: росСМИ

В Харькове в субботу, 29 июня, раздался взрыв . Предварительно за городом взорвалась российская управляемая авиабомба.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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По данным мониторинговых каналов, наблюдалась угроза от управляемых авиабомб.

Скриншот сообщения одного из мониторинговых Telegram-каналов

Впоследствии стало известно, что под вражеским авиаударом оказался пригород Харькова — город Дергачи. По словам мэра города, Вячеслава Задоренко, по жилым домам ударили сразу четыре авиабомбы.

Скриншот сообщения Задоренко

Напомним, ранее в Харькове было громко в субботу, 28 июня, из-за применения авиабомб.

Также взрывы прогремели в Днепре и Одессе.

Беспокойно было и в Крыму: сообщалось о работе российских сил ПВО.