Взрывы в Харькове 29 июня — что известно

В Харькове раздался взрыв — город под ударом врага
29 июня 2024 16:02
Российский тяжелый истребитель Су-34 запускает КАБ-250. Иллюстративное фото: росСМИ
В Харькове в субботу, 29 июня, раздался взрыв . Предварительно за городом взорвалась российская управляемая авиабомба.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.
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По данным мониторинговых каналов, наблюдалась угроза от управляемых авиабомб.
Впоследствии стало известно, что под вражеским авиаударом оказался пригород Харькова — город Дергачи. По словам мэра города, Вячеслава Задоренко, по жилым домам ударили сразу четыре авиабомбы.
Напомним, ранее в Харькове было громко в субботу, 28 июня, из-за применения авиабомб.
Также взрывы прогремели в Днепре и Одессе.
Беспокойно было и в Крыму: сообщалось о работе российских сил ПВО.
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