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В Харькове раздался взрыв — город под ударом врага

29 июня 2024 16:02
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Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Харькове 29 июня — что известно
Российский тяжелый истребитель Су-34 запускает КАБ-250. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове в субботу, 29 июня, раздался взрыв . Предварительно за городом взорвалась российская управляемая авиабомба.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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По данным мониторинговых каналов, наблюдалась угроза от управляемых авиабомб.

харьков взрыв
Скриншот сообщения одного из мониторинговых Telegram-каналов

Впоследствии стало известно, что под вражеским авиаударом оказался пригород Харькова — город Дергачи. По словам мэра города, Вячеслава Задоренко, по жилым домам ударили сразу четыре авиабомбы.

дергачи взрывы
Скриншот сообщения Задоренко

Напомним, ранее в Харькове было громко в субботу, 28 июня, из-за применения авиабомб.

Также взрывы прогремели в Днепре и Одессе.

Беспокойно было и в Крыму: сообщалось о работе российских сил ПВО.

Харьков
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Украина
Харьковская область
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жертвы
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Авиаудар

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