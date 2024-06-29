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В Харкові пролунав вибух — місто під ударом ворога

29 червня 2024 16:02
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Харкові 29 червня — що відомо
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b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харкові у суботу, 29 червня, пролунав вибух. Попередньо, за містом вибухнула російська керована авіабомба.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.

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За даними моніторингових каналів, спостерігалася загроза від керованих авіабомб. 

харків вибух
Скриншот допису одного з моніторингових Telegram-каналів

Згодом стало відомо, що під ворожим авіаударом опинилося середмістя Харкова — місто Дергачі. За словами мера міста, В'ячеслава Задоренка, по житлових будинках вдарили відразу чотири авіабомби.

дергачі вибухи
Скриншот допису Задоренка

Нагадаємо, раніше у Харкові було гучно у суботу, 28 червня, через застосування авіабомб.

Також вибухи прогриміли у Дніпрі та Одесі.

Неспокійно було й у Криму: повідомлялося про роботу російських сил ППО. 

Харків
вибух
Україна
Харківська область
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жертви
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Авіаудар

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