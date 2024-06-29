Вибухи в Харкові 29 червня — що відомо

В Харкові пролунав вибух — місто під ударом ворога
29 червня 2024 16:02
Російський важкий винищувач Су-34 запускає КАБ-250. Ілюстративне фото: росЗМІ
В Харкові у суботу, 29 червня, пролунав вибух. Попередньо, за містом вибухнула російська керована авіабомба.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.
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За даними моніторингових каналів, спостерігалася загроза від керованих авіабомб.
Згодом стало відомо, що під ворожим авіаударом опинилося середмістя Харкова — місто Дергачі. За словами мера міста, В'ячеслава Задоренка, по житлових будинках вдарили відразу чотири авіабомби.
Нагадаємо, раніше у Харкові було гучно у суботу, 28 червня, через застосування авіабомб.
Також вибухи прогриміли у Дніпрі та Одесі.
Неспокійно було й у Криму: повідомлялося про роботу російських сил ППО.
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