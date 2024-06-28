У Харкові пролунав вибух увечері 28 червня

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Харкові у п'ятницю, 28 червня, пролунали вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Жителі Харкова та району: будьте обережні! Окупанти завдають ударів", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Синєгубова

Раніше Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 16:30 повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Київському району Харкова, внаслідок чого постраждали чотири людини.

Згодом керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що росіяни вперше скинули на Харків авіабомбу ФАБ-500. Вона вдвічі потужніша за авіабомби, які Росія використовувала для обстрілів міста раніше.