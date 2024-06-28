У Харкові пролунав вибух увечері 28 червня

У Харкові було чутно вибухи
У Харкові у п'ятницю, 28 червня, пролунали вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Вибух в Харкові 28 червня
"Жителі Харкова та району: будьте обережні! Окупанти завдають ударів", — йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.
Зазначимо, що станом на 16:30 повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та Криму.
Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Київському району Харкова, внаслідок чого постраждали чотири людини.
Згодом керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що росіяни вперше скинули на Харків авіабомбу ФАБ-500. Вона вдвічі потужніша за авіабомби, які Росія використовувала для обстрілів міста раніше.
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