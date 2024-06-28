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У Харкові було чутно вибухи

28 червня 2024 16:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові пролунав вибух увечері 28 червня
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові у п'ятницю, 28 червня, пролунали вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Жителі Харкова та району: будьте обережні! Окупанти завдають ударів", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Синєгубова

Раніше Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 16:30 повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Тривога в Україні 28 червня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Київському району Харкова, внаслідок чого постраждали чотири людини.

Згодом керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що росіяни вперше скинули на Харків авіабомбу ФАБ-500. Вона вдвічі потужніша за авіабомби, які Росія використовувала для обстрілів міста раніше.

російські війська
Харків
вибух
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні

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