Мошенник выманивал у верующих из Харькова деньги под видом монаха

Служба в церкви. Иллюстративное фото: УНИАН

Суд Харькова признал виновным в обмане осужденного ранее за мошенничество гражданина, который выдавал себя за монаха. Войдя в доверие к одной верующей, выманил у нее 5 000 гривен, а еще обокрал церковь.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Переодетый в одежду монаха мошенник на территории Озерянского храма Харьковской епархии УПЦ, нашел себе жертву среди верующих и выклянчил у потерпевшей 5000 гривен, "на дорогу в женский монастырь", а деньги обещал потом вернуть.

Он будто бы договорился с батюшкой и начал звонить на мобильный телефон. Потерпевшая услышала, как кто-то по телефону произнес "благословляю", а затем мошенник быстро отключил телефон. Доверяя церковным служителям, женщина из своих сбережений отдала обвиняемому деньги.

Через несколько дней она в храме снова увидела преступника, но задержать его не смогла и обратилась к стражам порядка, ведь деньги он не вернул.

Что решил суд

Сам обвиняемый на суде заявил, что переодевался в монаха, потому что это не запрещено законом. Кроме того, он помогал в церкви, поэтому считал, что имеет монашескую степень. Деньги он не выманивал, а верующая сама ему отдала 5000 гривен без условия возвращения.

Однако на суде выяснилось, что выдавать себя за монаха злоумышленник начал сразу после выхода из Покровской исправительной колонии № 17, отбыв за решеткой 3,5 года. В той же церкви он украл золотую цепочку с крестиком под видом освящения, а также поживился церковными принадлежностями. Два последних случая отделены по другим делам и их сейчас рассматривают.

Кроме того, этот гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество и имел не снятую и непогашенную судимость.

Суд признал его виновным и назначил монаху-рецидивисту два года за решеткой.

Напомним, в Харькове солдат-контрактник, уклоняясь от военной службы, угнал оружие из состава воинской части. Суд назначил ему тюремный срок в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина хотел украсть у "Сільпо" товар на 905 гривен, потому что не хотел просить помощи у своей матери. Однако киевлянина заметил охранник и остановил его, против мужчины возбудили уголовное дело.