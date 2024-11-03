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В Харкові судили ченця-рецидивіста — виманював у вірян гроші

3 листопада 2024 07:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Шахрай виманював у вірян з Харкова гроші під виглядом ченця
Служба в церкві. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Суд Харкова визнав винним в обмані засудженого раніше за шахрайство громадянина, який видавав із себе ченця. Увійшовши в довіру до однієї вірянки виманив у неї 5 000 гривень, а ще обікрав церкву. 

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

Передягнутий в одяг ченця шахрай на території Озерянського храму Харківської єпархії УПЦ, знайшов собі жертву серед вірянок і виклянчив у потерпілої 5000 гривень, "на дорогу до жіночого монастиря", а гроші обіцяв потім повернути.

Він нібито домовився з батюшкою і почав дзвонити на мобільний телефон. Потерпіла почула, як хтось телефоном вимовив "благословляю", а потім "ієромонах" швидко відключив телефон. Довіряючи церковним служителям, жінка зі своїх заощаджень віддала обвинуваченому гроші.

Через декілька днів вона у храмі знову побачила злочинця, але затримати його не змогла і звернулась до правоохоронців, адже гроші він не повернув.

Що вирішив суд

Сам обвинувачений на суді заявив, що перевдягався у ченця, тому що це не заборонено законом. Крім того, він допомогав у церкві, тому вважав, що має чернечий ступінь. Гроші він не видурював, а вірянка сама йому віддала 5000 гривень без умови повернення.

Проте на суді з'ясувалось, що видавати себе за ченця зловмисник почав одразу після виходу з Покровської виправної колонії № 17, відбувши за ґратами 3,5 року. В тій самій церкві він вкрав золотий ланцюжок з хрестиком під виглядом освячені, а також поживився церковним приладдям. Два останніх випадки відокремлені в інші справи і їх зараз розглядають.

Крім того, цей громадянин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство і мав не зняту та непогашену судимість.

Суд визнав його винним і призначив ченцю-рецидивісту два роки за ґратами. 

Нагадаємо, у Харкові солдат-контрактник, ухиляючись від військової служби, викрав зброю зі складу військової частини. Суд призначив йому тюремний термін у вигляді 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали про те, що у Києві чоловік хотів вкрасти в "Сільпо" товар на 905 гривень, бо не хотів просити допомоги у своєї матері. Однак киянина помітив охоронець та зупинив його, проти чоловіка відкрили кримінальну справу.

суд Харків гроші шахрайство судові рішення церква

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