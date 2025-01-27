Боец ВСУ выложил в Facebook местоположение своей части и количество техники, за что его наказал суд

Военный ВСУ на суде. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове военнослужащий Вооруженных Сил Украины был осужден за разглашение информации, составляющей государственную тайну. Он снял и выложил в соцсеть расположение своего подразделения и техники.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, солдат добровольно мобилизовался в ряды армии в апреле 2022 года и проходил службу в должности пулеметчика зенитного пулеметного отделения отдельного радиолокационного взвода. В декабре 2023 года он снял на мобильный телефон видео, на котором было видно расположение военной техники его подразделения, и опубликовал это видео на своей странице в социальной сети Facebook.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и пояснил, что снимал и публиковал видео для того, чтобы показать сложность службы военнослужащих в тяжелых условиях. Он утверждал, что случайно опубликовал видео с информацией о расположении военной техники из-за плохого интернет-соединения и собственной невнимательности.

Что решил суд

Суд признал солдата виновным в разглашении государственной тайны и назначил ему пять лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания под двухлетний испытательный срок.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области военнослужащий в 2017 году самопроизвольно покинул воинскую часть. Через восемь лет его привлекли к ответственности.

Напомним, в Харьковской области судили правоохранителя, который пьяным стрелял по дому соседа из автомата.