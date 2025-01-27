Боєць ЗСУ виклав у Facebook місце розташування своєї частини та кількість техніки, за що його покарав суд

В Харкові судили солдата — виклав у соцмережі державну таємницю
У Харкові військовослужбовець Збройних Сил України був засуджений за розголошення інформації, що становить державну таємницю. Він зняв та виклав у соцмережу розташування свого підрозділу та техніки.
Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Як з'ясувалось на суді, солдат добровільно мобілізувався до лав армії у квітні 2022 року і проходив службу на посаді кулеметника зенітного кулеметного відділення окремого радіолокаційного взводу. У грудні 2023 року він зняв на мобільний телефон відео, на якому було видно розташування військової техніки його підрозділу, і опублікував це відео у своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину і пояснив, що знімав та публікував відео для того, щоб показати складність служби військовослужбовців у важких умовах. Він стверджував, що випадково опублікував відео з інформацією про розташування військової техніки через погане інтернет-з’єднання і власну неуважність.
Що вирішив суд
Суд визнав солдата винним у розголошенні державної таємниці та призначив йому п'ять років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання під дворічний іспитовий строк.
Раніше ми писали, що в Івано-Франківській області військовослужбовець у 2017 році самовільно залишив військову частину. Через вісім років його притягнули до відповідальності.
Нагадаємо, у Харківській області судили правоохоронця, який п'яним стріляв по будинку сусіда з автомата.
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