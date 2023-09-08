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В Харькове будут судить поклонницу "русского міра" за коллаборационизм

8 сентября 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харькове будут судить поклонницу "русского міра" за коллаборационизм
Прокуратура ведет расследование в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове будут судить 41-летнюю любительницу "руського міра". Женщина надела на себя георгиевскую ленту и в таком виде разгуливала по улицам.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В сообщении говорится, что в мае 2023 года жительница Харькова, лично столкнувшаяся с последствиями обстрелов Харькова со стороны российских военных, не прекратила выражать свои убеждения публично. Она украсила свою одежду георгиевской лентой и пошла на улицу.

На улице прохожие выразили недовольство её выбором. Ответом женщины на их слова было отрицание военной агрессии России в Украине и захвата части украинской территории.

Харьковская областная прокуратура
Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что следователи сообщили жителю Харьковского района о подозрении в поддержке российской агрессии и незаконном хранении боеприпасов. Мужчина распространял на своей странице фото и видеоматериалы с пророссийскими нарративами.

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