В Харькове будут судить поклонницу "русского міра" за коллаборационизм
В Харькове будут судить 41-летнюю любительницу "руського міра". Женщина надела на себя георгиевскую ленту и в таком виде разгуливала по улицам.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Коллаборантка отрицает российскую агрессию против Украины
В сообщении говорится, что в мае 2023 года жительница Харькова, лично столкнувшаяся с последствиями обстрелов Харькова со стороны российских военных, не прекратила выражать свои убеждения публично. Она украсила свою одежду георгиевской лентой и пошла на улицу.
На улице прохожие выразили недовольство её выбором. Ответом женщины на их слова было отрицание военной агрессии России в Украине и захвата части украинской территории.
Напомним, что следователи сообщили жителю Харьковского района о подозрении в поддержке российской агрессии и незаконном хранении боеприпасов. Мужчина распространял на своей странице фото и видеоматериалы с пророссийскими нарративами.