Желал смерти украинцам: в Харьковской области разоблачили черговорго любителя "русского мира"

Правоохранители объявляют подозрение мужчине. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Следователи сообщили жителю Харьковского района о подозрении в поддержке российской агрессии и незаконном хранении боеприпасов. Мужчина распространял на своей странице фото и видеоматериалы с пророссийскими нарративами .

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, житель села Липковатовка Харьковского района систематически распространял на личных страницах в социальных сетях сообщения в поддержку России. Кроме того, он активно репостил публикации с символикой коммунистического тоталитарного режима.

Например, в одном из распространенных сообщений подозреваемый признался, что "любит Россию". А дальше было указано: "Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцовала "Калинку" на фоне пашущих ей в след желто-голубых бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наше священное праздник Победы". Также подозреваемый ставил ругательства на сообщения о том, чтобы "бандеровцы сдохли, а украинские земли сравняли с землей".

Скриншот поста подозреваемого. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

"Однако и на этом преступная "карьера" мужчины не закончилась. Во время осмотра хозяйственного сооружения у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли более 100 патронов к автоматическому оружию", — рассказывают правоохранители.

Открыто уголовное производство по фактам незаконного обращения с боевыми запасами, а также распространение коммунистической символики и оправдания вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Следователи отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры 31 июля сообщили мужчине о подозрении в совершении данных правонарушений.

Напомним, что на Харьковщине задержали мужчину, который помогал оккупантам в распространении пропаганды. Он активно участвовал в создании антиукраинского контента и пропагандистских роликах.

Также мы писали о том, что в Харькове будут судить директора почты, которая организовывала распространение пропагандистской прессы.