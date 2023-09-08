В Харкові судитимуть прихильницю "руського міру" за колабораціонізм

Прокуратура веде розслідування у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть 41-річну любительку "руського світу". Жінка вдягла на себе георгіївську стрічку і в такому вигляді розгулювала вулицями.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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У повідомленні йдеться, що у травні 2023 року мешканка Харкова, яка особисто зіткнулася з наслідками обстрілів Харкова з боку російських військових, не припинила висловлювати свої переконання публічно. Вона прикрасила свій одяг георгіївською стрічкою і пішла надвір.

На вулиці перехожі висловили невдоволення її вибором. Відповіддю жінки на їхні слова було заперечення військової агресії Росії в Україні та захоплення частини української території.

Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що слідчі повідомили мешканця Харківського району про підозру у підтримці російської агресії та незаконне зберігання боєприпасів. Чоловік розповсюджував на своїй сторінці фото та відеоматеріали з проросійськими наративами.