В Харкові судитимуть прихильницю "руського міру" за колабораціонізм
У Харкові судитимуть 41-річну любительку "руського світу". Жінка вдягла на себе георгіївську стрічку і в такому вигляді розгулювала вулицями.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Колаборантка заперечує російську агресію проти України
У повідомленні йдеться, що у травні 2023 року мешканка Харкова, яка особисто зіткнулася з наслідками обстрілів Харкова з боку російських військових, не припинила висловлювати свої переконання публічно. Вона прикрасила свій одяг георгіївською стрічкою і пішла надвір.
На вулиці перехожі висловили невдоволення її вибором. Відповіддю жінки на їхні слова було заперечення військової агресії Росії в Україні та захоплення частини української території.
Нагадаємо, що слідчі повідомили мешканця Харківського району про підозру у підтримці російської агресії та незаконне зберігання боєприпасів. Чоловік розповсюджував на своїй сторінці фото та відеоматеріали з проросійськими наративами.