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В Харкові судитимуть прихильницю "руського міру" за колабораціонізм

8 вересня 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Харкові судитимуть прихильницю "руського міру" за колабораціонізм
Прокуратура веде розслідування у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові судитимуть 41-річну любительку "руського світу". Жінка вдягла на себе георгіївську стрічку і в такому вигляді розгулювала вулицями.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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У повідомленні йдеться, що у травні 2023 року мешканка Харкова, яка особисто зіткнулася з наслідками обстрілів Харкова з боку російських військових, не припинила висловлювати свої переконання публічно. Вона прикрасила свій одяг георгіївською стрічкою і пішла надвір.

На вулиці перехожі висловили невдоволення її вибором. Відповіддю жінки на їхні слова було заперечення військової агресії Росії в Україні та захоплення частини української території.

Харківська обласна прокуратура
Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що слідчі повідомили мешканця Харківського району про підозру у підтримці російської агресії та незаконне зберігання боєприпасів. Чоловік розповсюджував на своїй сторінці фото та відеоматеріали з проросійськими наративами.

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