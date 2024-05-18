В Харькове возросло количество пострадавших от вчерашней вражеской атаки
Оккупанты совершили атаку КАБами на Харьков в пятницу, 17 мая. Пока известно о четырех погибших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 18 мая.
Обстрел Харькова 17 мая
Вчера около 15:38 россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. В результате обстрела возник пожар. Известно, что 16 пострадавших находятся на стационарном лечении, а двое в тяжелом состоянии. Также известно, что 18 мая в больнице скончался 33-летний мужчина, число погибших выросло до четырех.
Напомним, в Харькове раздался мощный взрыв в пятницу, 17 мая. Мэр города заявил, что попаданий было несколько.
Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.
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