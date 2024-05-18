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В Харькове возросло количество пострадавших от вчерашней вражеской атаки

18 мая 2024 12:35
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Харькове возросло количество пострадавших от вчерашней вражеской атаки
Последствия русских обстрелов. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Оккупанты совершили атаку КАБами на Харьков в пятницу, 17 мая. Пока известно о четырех погибших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 18 мая.

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Обстрел Харькова 17 мая

Вчера около 15:38 россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. В результате обстрела возник пожар. Известно, что 16 пострадавших находятся на стационарном лечении, а двое в тяжелом состоянии. Также известно, что 18 мая в больнице скончался 33-летний мужчина, число погибших выросло до четырех.

Скриншот сообщения Олега Синегубова
Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове раздался мощный взрыв в пятницу, 17 мая. Мэр города заявил, что попаданий было несколько.

Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.

война
Харьков
Украина
Харьковская область
Олег Синегубов
война в Украине
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авиабомба

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