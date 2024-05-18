В Харкові зросла кількість постраждалих від вчорашньої ворожої атаки

Наслідки російських обстрілів. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Окупанти здійснили атаку КАБами на Харків у п'ятницю, 17 травня. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram в суботу, 18 травня.

Читайте також:

Обстріл Харкова 17 травня

Вчора близько 15:38 росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Наразі відомо, що 16 постраждалих знаходяться на стаціонарному лікуванні, а двоє у важкому стані. Також відомо, що 18 травня в лікарні помер 33-річний чоловік, кількість загиблих зросла до чотирьох.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові пролунав потужний вибух у п'ятницю, 17 травня. Мер міста заявив, що влучань було декілька.

Також вночі 17 травня в Харкові було чутно вибухи. Російські загарбники били по місту ракетами.