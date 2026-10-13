Графики отключений электроэнергии в Харьковской области 13 октября

Энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередачи. Фото: facebook.com/DTEKcompany

По указанию НЭК "Укрэнерго" оператор системы распределения "Харьковоблэнерго" ввел график отключений для потребителей Харьковской области на вторник, 13 октября. Электроэнергию будут отключать в разное время в зависимости от очереди, а в целом ограничения запланированы с 06:00 до 24:00. Причиной называют сложную ситуацию в Объединенной энергосистеме, сложившуюся из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает "Харьковоблэнерго", передает Новини.LIVE.

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Графики отключения света в Харьковской области 13 октября

По данным "Харьковоблэнерго", часы отсутствия электроэнергии с учётом времени на переключение будут следующими:

1.1 и 1.2 — с 19:00 до 22:00.

2.1 — с 08:30 до 12:00 и с 19:00 до 22:00. 2.2 — с 08:30 до 12:00.

3.1 и 3.2 — с 22:00 до 24:00.

4.1 и 4.2 — с 12:00 до 15:30.

5.1 — отключений не планируется.

5.2 и 6.2 — с 15:30 до 19:00.

6.1 — с 06:00 до 08:30 и с 15:30 до 19:00.

Проверить, к какой очереди относится ваш адрес, можно в списке "Харьковоблэнерго". Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 24:00.

Почему в Харьковской области будут отключать свет

В Министерстве энергетики Украины объясняют, что графики отключений вводятся, в частности, из-за повреждений электросетей в результате российских обстрелов. В таких условиях энергосистема может оказаться неспособной передавать необходимый объем электроэнергии. Ограничения помогают снизить нагрузку на сети и предотвратить масштабные аварии.

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Среди других причин перебоев могут быть аварии в электросетях, плановые ремонтные работы и непогода.

Время отключений также может меняться. В Министерстве энергетики предупреждают:

"Если же происходит авария, к стабилизационным отключениям добавляются аварийные. Тогда света может не быть дольше — до устранения неисправности", — пояснили в ведомстве.

Энергетики советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго", поскольку ситуация в энергосистеме может меняться.

Российские обстрелы Харьковской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью 12 октября российские войска атаковали газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области. В результате удара реактивного беспилотника на объекте возник пожар и было повреждено критически важное оборудование. Работники предприятия находились в укрытии и не пострадали. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия атаки.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 12 октября российские войска несколько раз атаковали Холодногорский район Харькова. Один из ударов пришелся на пятиэтажный жилой дом, который подвергся частичному разрушению. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о значительных повреждениях, а начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших.