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В Купянске в результате вражеского обстрела погибли две женщины: детали

26 апреля 2023 09:43
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Купянске в результате вражеского обстрела погибли две женщины: детали
Спасательные службы на месте попадания вражеской ракеты. Фото: Харьковская ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В течение 25 апреля враг обстрелял не менее 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах. Пока известно, что погибли два человека.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Под огнем врага находились Купянск, Уды, Ветеринарное, Огурцово, Гатище, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и другие населенные пункты.

"По обновленным данным, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины 54 и 57 лет, 10 человек получили ранения. Из них четверо госпитализированы, еще шестеро имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте", — написал Олег Синегубов.

Отмечается, что работы по разминированию продолжаются. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 138 взрывоопасных предметов.

Напомним, что вечером 25 апреля оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Россияне вели огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю.

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