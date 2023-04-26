В Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві жінки: деталі

Рятувальні служби на місці влучання ворожої ракети. Фото: Харківська ОВА

Протягом 25 квітня ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах. Наразі відомо, що загинуло дві людини.

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти.

"За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки 54 та 57 років, 10 людей отримали поранення. З них четверо госпіталізовані, ще шестеро мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці", — написав Олег Синєгубов.

Зазначається, що роботи з розмінування тривають. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 138 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що увечері 25 квітня окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Росіяни вели вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю.