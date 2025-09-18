Ситуация в Купянске Харьковской области — что известно

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин. Фото: кадр из видео

По состоянию на 18 сентября 2025 года в Купянске Харьковской области ситуация критическая. Там продолжается контрдиверсионная операция Сил обороны Украины, а также продолжается эвакуация населения.

Об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин во время Форума прифронтовых городов "Стратегические измерения городов-форпостов" в четверг, 18 сентября, информируют Новини.LIVE.

Ситуация в Купянске — что происходит в городе

По словам главы Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, сейчас ситуация в городе действительно сложная.

"Ситуация критическая. В городе сейчас продолжается контрдиверсионная операция. Есть факты захода диверсионно-разведывательных групп врага, и наши Силы обороны сейчас уничтожают их. Есть информация о большом количестве взятых в плен российских диверсантов", — проинформировал Беседин.

Он добавил, что украинские военные прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако близость к линии фронта позволяет российским армейцам заходить диверсионными группами.

"Близость линии фронта — менее километра до Купянска — позволяет врагу заходить диверсионными группами. Если мы говорим о непосредственно регулярной армии, ее на территории громады нет на сегодня", — подчеркнул глава ГВА.

Кроме того, он подтвердил, что газовую трубу, по которой российские оккупанты пролезли в окрестности Купянска и смогли накопить определенные силы, ВСУ уничтожили. Однако по словам Беседина, плотными обстрелами из различных видов вооружения россияне продолжают уничтожать город.

По данным главы ГВА, сейчас около 740 жителей все еще остаются в Купянске, а в громаде в целом — около 1 750 человек. Они — в смертельной опасности.

"Есть информация, что врагу поставлена задача зачищать город, уничтожать гражданское население. Эвакуация продолжается. Каждый день, несмотря на угрозу жизни и здоровью эвакуационных групп, которые ездят — это наши волонтеры, ГСЧС, полиция. Вчера эвакуировали, сегодня будут проходить мероприятия эвакуации, но с каждым днем все труднее и труднее", — подчеркнул Беседин.

Он напомнил, что вся инфраструктура города уничтожена, никаких коммунальных, медицинских, социальных услуг там не предоставляется.

"Невозможно там уже находиться. К сожалению, 5 человек погибли, 27 человек получили ранения — это за этот месяц, сентябрь, который продолжается. Большое количество обстрелов. КАБы — полторы тонны, две тонны, две с половиной тонны — разрушают город", — резюмировал Беседин.

Напомним, что сегодня, 18 сентября, в Харькове объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад. К ней уже присоединились более 100 громад, чтобы совместно искать решения для самых острых проблем регионов, живущих у линии фронта. Возглавил новосозданную Ассоциацию мэр Харькова Игорь Терехов.

Также в четверг, 18 сентября, в Харькове начался форум прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов".

Во время этого форума глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о наступлении РФ на Харьковщине и подготовке к новому отопительному сезону.