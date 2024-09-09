Скільки підприємців відкрили бізнес у Харкові — дані мерії міста

ТЦ "Барабашово". Ілюстративне фото: ТЦ "Барабашово"

У Харкові протягом січня-серпня 2024 року 8510 фізичних осіб-підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес. Переважна кількість бізнесменів — з деокупованих територій України.

Про це заявили у пресслужбі Харківської міської ради у понеділок, 9 вересня.

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За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 599 ФОП обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

Водночас як додали у мерії міста, 6980 ФОП протягом січня-серпня припинили діяльність, а ще 598 підприємців перемістили бізнес з Харкова до іншого регіону. Таким чином, станом на 1 вересня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 119,4 тис. осіб.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку мерії Харкова підкреслили, що, попри виклики воєнного часу, міські бізнесмени шукають нові можливості для поновлення діяльності, а мерія міста намагається створити всі необхідні умови для повернення бізнесу до Харкова.