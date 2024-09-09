ВАКС избрал меру пресечения фигурантам дела Харьковоблэнерго

"Харьковоблэнерго". Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела "Харьковоблэнерго". Они завладели более 12,5 млн грн и попытались получить еще 120 млн грн на закупке энергетического оборудования.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в понедельник, 9 сентября.

Читайте также:

Мера пресечения фигурантам "Харьковоблэнерго"

Начальнику управления материально-технического снабжения компании Геннадию Фисуну назначен залог в 1,36 млн грн. Также он должен сдать загранпаспорта, не выезжать из населенного пункта, где проживает, и выполнять другие обязанности.

"В то же время ВАКС отказался отправить под ночной домашний арест директора товарной биржи "Евромаркет" Ирину Коваль. Ее отпустили под личное обязательство с таким же перечнем обязанностей", — рассказал Новиков.

По его словам, еще двое фигурантов Роман Шабанов и Дмитрий Мирный были вызваны на допрос в НАБУ. Вероятно, они скрываются от следствия.