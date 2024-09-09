Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow ВАКС избрал меру пресечения фигурантам дела Харьковоблэнерго, которые разворовывали средства arrow

ВАКС избрал меру пресечения фигурантам дела Харьковоблэнерго, которые разворовывали средства

9 сентября 2024 14:35
Виктория Козырь - редактор
ВАКС избрал меру пресечения фигурантам дела Харьковоблэнерго
"Харьковоблэнерго". Фото: Facebook
Виктория Козырь - редактор

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела "Харьковоблэнерго". Они завладели более 12,5 млн грн и попытались получить еще 120 млн грн на закупке энергетического оборудования.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в понедельник, 9 сентября.

Читайте также:

Мера пресечения фигурантам "Харьковоблэнерго"

Начальнику управления материально-технического снабжения компании Геннадию Фисуну назначен залог в 1,36 млн грн. Также он должен сдать загранпаспорта, не выезжать из населенного пункта, где проживает, и выполнять другие обязанности.

"В то же время ВАКС отказался отправить под ночной домашний арест директора товарной биржи "Евромаркет" Ирину Коваль. Ее отпустили под личное обязательство с таким же перечнем обязанностей", — рассказал Новиков.

По его словам, еще двое фигурантов Роман Шабанов и Дмитрий Мирный были вызваны на допрос в НАБУ. Вероятно, они скрываются от следствия.

null
Пост Новикова. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

Харьков правосудие электроэнергия деньги Украина электроснабжение ВАКС

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:43 Стране не хватает санитарок — кому заплатят от 6 до 40 тысяч гривен

14:38 Сырский спрогнозировал ход войны в Украине следующие полгода

14:35 ВАКС избрал меру пресечения фигурантам дела Харьковоблэнерго, которые разворовывали средства

14:20 Россия ударила по энергообъектам в семи Украины — в Минэнерго рассказали о последствиях

14:19 Нардеп прокомментировал отставку Кулебы и перемены в МИД

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:18 Одесчина потеряла более половины урожая подсолнечника и кукурузы — в чем причина

14:14 Удар по авиабазе в Волгоградской области — британская разведка показала последствия

14:10 В НБУ предлагают запретить переводы, превышающие доходы

14:00 Шольц предлагает Украине уступить территории России для ускорения мира, — СМИ

13:53 В учебнике по украинскому языку появилась карта Украины без Крыма — реакция автора на скандал

14:43 Стране не хватает санитарок — кому заплатят от 6 до 40 тысяч гривен

14:38 Сырский спрогнозировал ход войны в Украине следующие полгода

14:35 ВАКС избрал меру пресечения фигурантам дела Харьковоблэнерго, которые разворовывали средства

14:20 Россия ударила по энергообъектам в семи Украины — в Минэнерго рассказали о последствиях

14:19 Нардеп прокомментировал отставку Кулебы и перемены в МИД

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:18 Одесчина потеряла более половины урожая подсолнечника и кукурузы — в чем причина

14:14 Удар по авиабазе в Волгоградской области — британская разведка показала последствия

14:10 В НБУ предлагают запретить переводы, превышающие доходы

14:00 Шольц предлагает Украине уступить территории России для ускорения мира, — СМИ

13:53 В учебнике по украинскому языку появилась карта Украины без Крыма — реакция автора на скандал

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Text

12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
Text

21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит