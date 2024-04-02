В МВД предупредили по поводу российского ИПСО о "неизбежном окружении" Харькова

Мужчина возле разрушенных построек в Харькове. Иллюстративное фото: livekharkov

В украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о проведении эвакуации из Харькова и его окрестностей через вероятное оцепление города российскими оккупантами. Впрочем, эта информация является враждебной информационно-психологической операцией.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины совместно с Центром противодействия дезинформации во вторник, 2 апреля.

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ИПСО об окружении Харькова

"МВД вместе с ЦПИ сообщает, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине", — говорится в сообщении МВД.

В МВД отметили, что российские захватчики, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются распространить панические настроения и хаос среди граждан Украины.

"Призываем вас не доверять сомнительным источникам информации!", — заявили в МВД.

Также в министерстве сообщили, что в настоящее время Силы безопасности и обороны Украины надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта и дают достойный отпор врагу, в том числе и в Харьковской области.

"Будьте бдительны и не дайте себя обмануть! Все будет Украина!", — завершило обращение МВД.

Эвакуация в Харьковской области

Из-за обстрелов в прифронтовых населенных пунктах проводят эвакуацию. Так, по состоянию на сегодняшний день из двух общин удалось эвакуировать 157 детей: Ольхуватской — 37; Великобурлукской — 120.

Напомним, в Харькове в результате ночной атаки беспилотников произошло попадание. Один из ударных дронов попал в землю у нежилого здания.