В МВС попередили щодо російського ІПСО про "неминуче оточення" Харкова

Чоловік біля зруйнованих будівель в Харкові. Ілюстративне фото: livekharkov

В українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами. Втім, ця інформація є ворожою інформаційно-психологічною операцією.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України спільно з Центром протидії дезінформації у вівторок, 2 квітня.

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ІПСО про оточення Харкова

"МВС разом із ЦПД повідомляє, що вказані публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні", — говориться у повідомленні МВС.

В МВС зазначили, що російські загарбники, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються поширити панічні настрої та хаос серед громадян України.

"Закликаємо вас не довіряти сумнівним джерелам інформації!" — заявили в МВС.

Також у міністерстві повідомили, що наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, у тому числі і в Харківській області.

"Будьте пильними та не дайте себе ошукати! Все буде Україна!" — завершило звернення МВС.

Евакуація на Харківщині

Через обстріли у прифронтових населених пунктах проводять евакуацію. Так, станом на сьогодні з двох громад вдалося евакуювати 157 дітей: Вільхуватської — 37; Великобурлуцької — 120.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі.