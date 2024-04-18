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В Нафтогазе ответили, есть ли угроза газоснабжению в Харькове из-за взрыва газопровода

18 апреля 2024 22:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Нафтогазе ответили, есть ли угроза газоснабжению в Харькове из-за взрыва газопровода
Пожар в результате взрыва на газопроводе в Харьковской области. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Взрыв газопровода в Харьковской области никак не повлияет на ситуацию с газоснабжением. Потребители останутся с голубым топливом.

Об этом заявили в пресс-службе "Нафтогаз Украины" в комментарии "Укринформу".

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В компании объяснили, что технологическая авария с пожаром произошла на грани газопровода Укргаздобычи и Оператора ГТС Украины.

"По имеющейся информации, пострадавших нет. Ситуация контролируемая", — говорится в сообщении.

Взрыв трубопровода в Харьковской области

Напомним, ранее в Харьковской области взорвался трубопровод с такой силой, что в радиусе 40 метров плавился асфальт, а высота пламени составила 70 метров.

В то же время в Харькове и области применяют дополнительные графики отключения света. К тому же зафиксировано обесточивание из-за аварии.

Нафтогаз
взрыв
Украина
Харьковская область
газопровод

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