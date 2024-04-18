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В Нафтогазі відповіли, чи є загроза газопостачанню в Харкові через вибух газогону

18 квітня 2024 22:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Нафтогазі відповіли, чи є загроза газопостачанню в Харкові через вибух газогону
Пожежа внаслідок вибуху на газогоні у Харківській області.
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Вибух газогону у Харківській області ніяк не вплине на ситуацію з газопостачанням. Споживачі залишаться з блакитним паливом. 

Про це заявили у пресслужбі "Нафтогазу України" в коментарі "Укрінформу".

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У компанії пояснили, що технологічна аварія з пожежею сталася на межі газопроводу Укргазвидобування та Оператора ГТС України. 

"За наявною наразі інформацією, постраждалих немає. Ситуація контрольована", — йдеться у повідомленні. 

Вибух трубопроводу на Харківщині

Нагадаємо, раніше у Харківській області вибухнув трубопровід з такою силою, що в радіусі 40 метрів плавився асфальт, а висота полум'я склала 70 метрів.

Водночас у Харкові та області застосовують додаткові графіки відключення світла. До того ж зафіксовано знеструмлення через аварію.

Нафтогаз
вибух
Україна
Харківська область
газопровід

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