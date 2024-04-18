В Нафтогазі відповіли, чи є загроза газопостачанню в Харкові через вибух газогону
Вибух газогону у Харківській області ніяк не вплине на ситуацію з газопостачанням. Споживачі залишаться з блакитним паливом.
Про це заявили у пресслужбі "Нафтогазу України" в коментарі "Укрінформу".
Чи вплине вибух газогону на постачання газу споживачам
У компанії пояснили, що технологічна аварія з пожежею сталася на межі газопроводу Укргазвидобування та Оператора ГТС України.
"За наявною наразі інформацією, постраждалих немає. Ситуація контрольована", — йдеться у повідомленні.
Вибух трубопроводу на Харківщині
Нагадаємо, раніше у Харківській області вибухнув трубопровід з такою силою, що в радіусі 40 метрів плавився асфальт, а висота полум'я склала 70 метрів.
Водночас у Харкові та області застосовують додаткові графіки відключення світла. До того ж зафіксовано знеструмлення через аварію.
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