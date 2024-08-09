Школы в Харькове — сколько учебных заведений имеют укрытие

Подземная школа в Харькове. Фото: ХОВА

По состоянию на сегодняшний день в учебных заведениях Харьковщины насчитывается 442 укрытия, из них 134 противорадиационные и 308 простейших. Это составляет 28% от общего количества.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что общее количество учебных заведений на территории области составляет 1 598 единиц. В результате военной агрессии России 678 учебных заведений получили повреждения, еще 82 были разрушены.

"Мы очень надеемся, что в ближайшее время ситуация безопасности позволит нам перейти к смешанному или глазному формату обучения. В то же время понимая вызовы настоящего, мы четко определили приоритетные направления работы: расширение сети защитных сооружений, организацию подвоза учеников и обеспечение качественного питания", — отметил Синегубов.

Он также добавил, что количество защитных сооружений в учебных заведениях Харьковской области составляет 442 единицы, из которых 134 — противорадиационные укрытия и 308 — простейшие укрытия, что составляет 28% от общего количества учебных заведений области.

Кроме того, согласовано строительство шести новых объектов, где защитные сооружения будут соответствовать уровню противорадиационных. Это касается Коротичанского, Чемужевского и Близнюковского лицеев, а также двух лицеев в Лозовской громаде и одного лицея в Кегичевской громаде.