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В ОВА назвали кількість закладів освіти на Харківщині, які мають укриття

9 серпня 2024 16:01
Катерина Османська - Редактор
Школи в Харкові — скільки закладів освіти мають укриття
Підземна школа в Харкові. Фото: ХОВА
Катерина Османська - Редактор

Станом на сьогодні у закладах освіти Харківщини нараховується 442 укриття, з них 134 протирадіаційні та 308 найпростіших. Це становить 28% від загальної кількості.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА

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Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що загальна кількість закладів освіти на території області становить 1 598 одиниць. Внаслідок військової агресії Росії 678 навчальних закладів зазнали пошкоджень, ще 82 були зруйновані.

"Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом безпекова ситуація дозволить нам перейти до змішаного або очного формату навчання. Водночас розуміючи виклики сьогодення, ми чітко визначили пріоритетні напрями роботи: розширення мережі захисних споруд, організацію підвезення учнів та забезпечення якісного харчування", — зазначив Синєгубов. 

Він також додав, що кількість захисних споруд в закладах освіти Харківської області складає 442 одиниці, з яких 134 — протирадіаційні укриття та 308 — найпростіші укриття, що становить 28% від загальної кількості закладів освіти області.

Крім того, погоджено будівництво шести нових об’єктів, де захисні споруди відповідатимуть рівню протирадіаційних. Це стосується Коротичанського, Чемужівського та Близнюківського ліцеїв, а також двох ліцеїв у Лозівській громаді й одного ліцею в Кегичівській громаді.

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