РФ атаковала Харьков и Чугуев - фото последствий

В прокуратуре показали последствия удара по Харькову — фото
В пятницу, 27 июня, российские войска атаковали Харьков и город Чугуев Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие. В прокуратуре показали последствия вражеского обстрела.
Соответствующие кадры Харьковская областная прокуратура опубликовала в Telegram.
Россияне атаковали Чугуев и Харьков — последствия
В результате сегодняшнего удара РФ по Чугуеву и Харькову пострадали три человека.
По данным следствия, 27 июня ориентировочно в 17:05 российская армия нанесла ракетный удар по г. Чугуев. Под атакой оказалось гражданское предприятие: там вспыхнул масштабный пожар, повреждены помещения.
В результате обстрела пострадали трое мужчин, которые являются работниками этого предприятия: у двух из них травмы, еще у одного — острый шок. Предварительно установлено, что российская армия ударила по г. Чугуев баллистической ракетой "Искандер-М".
Также сегодня около 12:35 российский БпЛА, предварительно, "Молния", попал по Индустриальному району г. Харькова: повреждено транспортное средство.
Ранее мы информировали, что в пятницу, 27 июня, российские захватчики обстреляли Харьковскую область.
Также российские войска 27 июня ударили по городу Самар в Днепропетровской области.
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