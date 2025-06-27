РФ атаковала Харьков и Чугуев - фото последствий

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков и область. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

В пятницу, 27 июня, российские войска атаковали Харьков и город Чугуев Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие. В прокуратуре показали последствия вражеского обстрела.

Соответствующие кадры Харьковская областная прокуратура опубликовала в Telegram.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков и область. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

Россияне атаковали Чугуев и Харьков — последствия

В результате сегодняшнего удара РФ по Чугуеву и Харькову пострадали три человека.

По данным следствия, 27 июня ориентировочно в 17:05 российская армия нанесла ракетный удар по г. Чугуев. Под атакой оказалось гражданское предприятие: там вспыхнул масштабный пожар, повреждены помещения.

В результате обстрела пострадали трое мужчин, которые являются работниками этого предприятия: у двух из них травмы, еще у одного — острый шок. Предварительно установлено, что российская армия ударила по г. Чугуев баллистической ракетой "Искандер-М".

Обломки ракеты, которой РФ атаковала Чугуев. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

Также сегодня около 12:35 российский БпЛА, предварительно, "Молния", попал по Индустриальному району г. Харькова: повреждено транспортное средство.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков и область. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

Ранее мы информировали, что в пятницу, 27 июня, российские захватчики обстреляли Харьковскую область.

Также российские войска 27 июня ударили по городу Самар в Днепропетровской области.