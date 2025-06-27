РФ атакувала Харків та Чугуїв — фото наслідків

В прокуратурі показали наслідки удару по Харкову — фото
У п'ятницю, 27 червня, російські війська атакували Харків та місто Чугуїв Харківської області, внаслідок чого є постраждалі. В прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу.
Відповідні кадри Харківська обласна прокуратура опублікувала у Telegram.
Росіяни атакували Чугуїв та Харків — наслідки
Внаслідок сьогоднішнього удару РФ по Чугуєву та Харкову постраждали троє людей.
За даними слідства, 27 червня орієнтовно о 17:05 російська армія завдала ракетного удару по м. Чугуїв. Під атакою опинилось цивільне підприємство: там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджено приміщення.
Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків, які є працівниками цього підприємства: у двох з них травми, ще в одного — гострий шок. Попередньо встановлено, що російська армія вдарила по м. Чугуїв балістичною ракетою "Іскандер-М".
Також сьогодні близько 12:35 російський БпЛА, попередньо, "Молния", поцілив по Індустріальному району м. Харкова: пошкоджено транспортний засіб.
Раніше ми інформували, що у п'ятницю, 27 червня, російські загарбники обстріляли Харківщину.
Також російські війська 27 червня вдарили по місту Самар у Дніпропетровській області.
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