РФ атакувала Харків та Чугуїв — фото наслідків

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків та область. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

У п'ятницю, 27 червня, російські війська атакували Харків та місто Чугуїв Харківської області, внаслідок чого є постраждалі. В прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу.

Відповідні кадри Харківська обласна прокуратура опублікувала у Telegram.

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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків та область. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Росіяни атакували Чугуїв та Харків — наслідки

Внаслідок сьогоднішнього удару РФ по Чугуєву та Харкову постраждали троє людей.

За даними слідства, 27 червня орієнтовно о 17:05 російська армія завдала ракетного удару по м. Чугуїв. Під атакою опинилось цивільне підприємство: там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджено приміщення.

Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків, які є працівниками цього підприємства: у двох з них травми, ще в одного — гострий шок. Попередньо встановлено, що російська армія вдарила по м. Чугуїв балістичною ракетою "Іскандер-М".

Уламки ракети, якою РФ атакувала Чугуїв. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Також сьогодні близько 12:35 російський БпЛА, попередньо, "Молния", поцілив по Індустріальному району м. Харкова: пошкоджено транспортний засіб.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків та область. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Раніше ми інформували, що у п'ятницю, 27 червня, російські загарбники обстріляли Харківщину.

Також російські війська 27 червня вдарили по місту Самар у Дніпропетровській області.