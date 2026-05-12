В Центральном парке Харькова зацвели сакуры (фоторепортаж)

В Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Журналисты Новини.LIVE побывали в Центральном парке Харькова и сняли красоту цветущей сакуры.

Аллея сакур

Аллея сакур в Центральном парке имеет особое значение для Харькова. Деревья высадили еще в 2017 году в честь 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Японией. У входа в аллею установлена памятная табличка с символическим хайку, которое придает месту спокойной и философской атмосферы.

Сегодня молодые деревья уже сформировали узнаваемое пространство для прогулок. Ровные ряды сакур создают зеленый коридор, который весной покрывается нежно-розовыми цветами.

Цветы сакуры

Цветение сакуры отличается особенно густыми соцветиями. На некоторых ветвях цветы настолько плотные, что склоняются вниз под собственным весом. Пышные розовые гроздья напоминают маленькие розы, а свет подчеркивает каждый лепесток.

На деревьях можно увидеть разные цветения — от насыщенно-розовых бутонов до почти белых раскрытых цветов. Именно эта игра оттенков делает аллею особенно живой и атмосферной.

Весенний Харьков

Молодые деревья гармонично сочетаются с высокими каштанами и зелеными газонами. Кое-где розовые лепестки уже покрывают траву, создавая мягкие цветовые акценты среди весенней зелени.

Даже в пасмурный майский день аллея выглядит светлой и уютной. Харьков продолжает цвести и дарить горожанам места, где можно хотя бы на мгновение почувствовать покой.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове открыли новую подземную школу, рассчитанную на 1800 учеников. Это первое такое заведение в Слободском районе города. Строительство длилось около года и финансировалось из городского и государственного бюджетов. Однако таких школ необходимо еще более десяти, чтобы покрыть все потребности.

Также Новини.LIVE писали, что городской голова Харькова Игорь Терехов объяснил, с кем город уже поделился проектом подземных школ. По его словам, речь идет о Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах.