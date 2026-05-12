У Центральному парку Харкова зацвіли сакури (фоторепортаж)

Дерева сакури у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

У Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.

Журналісти Новини.LIVE побували у Центральному парку Харкова та зафільмували красу квітучої сакури.

Алея сакур

Алея сакур у Центральному парку має особливе значення для Харкова. Дерева висадили ще у 2017 році на честь 25-річчя дипломатичних відносин між Україною та Японією. Біля входу до алеї встановлена пам’ятна табличка з символічним хайку, яке додає місцю спокійної та філософської атмосфери.

Сьогодні молоді дерева вже сформували впізнаваний простір для прогулянок. Рівні ряди сакур створюють зелений коридор, який навесні вкривається ніжно-рожевими квітами.

Квіти сакури

Цвітіння сакури вирізняється особливо густими суцвіттями. На деяких гілках квіти настільки щільні, що схиляються донизу під власною вагою. Пишні рожеві грона нагадують маленькі троянди, а світло підкреслює кожну пелюстку.

На деревах можна побачити різні цвітіння — від насичено-рожевих бутонів до майже білих розкритих квітів. Саме ця гра відтінків робить алею особливо живою та атмосферною.

Весняний Харків

Молоді дерева гармонійно поєднуються з високими каштанами та зеленими газонами. Подекуди рожеві пелюстки вже вкривають траву, створюючи м’які кольорові акценти серед весняної зелені.

Навіть у похмурий травневий день алея виглядає світлою та затишною. Харків продовжує квітнути й дарувати містянам місця, де можна хоча б на мить відчути спокій.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові відкрили нову підземну школу, розраховану на 1800 учнів. Це перший такий заклад у Слобідському районі міста. Будівництво тривало близько року і фінансувалося з міського та державного бюджетів. Однак таких шкіл необхідно ще понад десять, щоб покрити всі потреби.

Також Новини.LIVE писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов пояснив, з ким місто вже поділилося проєктом підземних шкіл. За його словами, йдеться про Запоріжжя та інші прифронтові населені пункти.