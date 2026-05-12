Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Харків У Центральному парку Харкова зацвіли сакури (фоторепортаж)

У Центральному парку Харкова зацвіли сакури (фоторепортаж)

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 13:30
У Центральному парку Харкова зацвіли сакури (фоторепортаж)
Дерева сакури у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

У Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.

Журналісти Новини.LIVE побували у Центральному парку Харкова та зафільмували красу квітучої сакури.

Реклама

Алея сакур

Алея сакур у Центральному парку має особливе значення для Харкова. Дерева висадили ще у 2017 році на честь 25-річчя дипломатичних відносин між Україною та Японією. Біля входу до алеї встановлена пам’ятна табличка з символічним хайку, яке додає місцю спокійної та філософської атмосфери.

Цвітіння сакури у Харкові
Пам'ятна табличка у парку. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Цвітіння сакури у Харкові
Квіти сакури на деревах. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Сьогодні молоді дерева вже сформували впізнаваний простір для прогулянок. Рівні ряди сакур створюють зелений коридор, який навесні вкривається ніжно-рожевими квітами.

Реклама
Центральний парк Харкова: зацвіли сакури
Алея сакур у парку. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Центральний парк Харкова: зацвіли сакури
Грона квітів. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Квіти сакури

Цвітіння сакури вирізняється особливо густими суцвіттями. На деяких гілках квіти настільки щільні, що схиляються донизу під власною вагою. Пишні рожеві грона нагадують маленькі троянди, а світло підкреслює кожну пелюстку.

Читайте також:
Реклама
Цвітіння сакури у Харкові
Дерева сакур. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Центральний парк Харкова: зацвіли сакури
Квіти схилилися до землі. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

На деревах можна побачити різні цвітіння — від насичено-рожевих бутонів до майже білих розкритих квітів. Саме ця гра відтінків робить алею особливо живою та атмосферною.

Центральний парк Харкова: зацвіли сакури
Різнокольорове цвітіння. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Весняний Харків

Молоді дерева гармонійно поєднуються з високими каштанами та зеленими газонами. Подекуди рожеві пелюстки вже вкривають траву, створюючи м’які кольорові акценти серед весняної зелені.

Реклама
Цвітіння сакури у Харкові
Квітка на землі. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Навіть у похмурий травневий день алея виглядає світлою та затишною. Харків продовжує квітнути й дарувати містянам місця, де можна хоча б на мить відчути спокій.

Цвітіння сакури у Харкові
Квіти сакури на гілках. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові відкрили нову підземну школу, розраховану на 1800 учнів. Це перший такий заклад у Слобідському районі міста. Будівництво тривало близько року і фінансувалося з міського та державного бюджетів. Однак таких шкіл необхідно ще понад десять, щоб покрити всі потреби.

Реклама

Також Новини.LIVE писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов пояснив, з ким місто вже поділилося проєктом підземних шкіл. За його словами, йдеться про Запоріжжя та інші прифронтові населені пункти.

Харків сакура фоторепортаж
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації