В Украине могут снизить военный сбор - детали

Член Европейской бизнес-ассоциации, управляющий менеджер Украинской бизнес-ассоциации в Литве Анна Чайка. Фото: кадр из видео

Член Европейской бизнес-ассоциации, управляющий менеджер Украинской бизнес-ассоциации в Литве Анна Чайка рассказала о важности снижения военного сбора. По ее мнению, это необходимо сделать для прифронтовых городов Украины.

Об этом Анна Чайка сказала во время Форума прифронтовых городов "Стратегические измерения городов-форпостов" в четверг, 18 сентября, информируют Новини.LIVE.

Снижение военного сбора для прифронтовых городов — детали

Член Европейской бизнес-ассоциации Анна Чайка заявила, что необходимо снизить военный сбор до 1,5% для прифронтовых городов Украины.

"Хочется, чтобы кроме страхования военных рисков, мы понимали механизмы, каким образом бизнес возможно восстановить и получить компенсацию от государства или от международных институтов, которым мы также предложим участвовать в этом процессе", — отметила управляющий менеджер Украинской бизнес-ассоциации в Литве.

Кроме того, она добавила, что уже предложены налоговые изменения, которые будут положительно влиять не только на бизнес, но и на сотрудников.

"Также хочу отметить, что мы предложили вместе с другими общественными организациями те изменения налоговые, которые, по нашему мнению, будут положительно влиять не только на сам бизнес, но и на людей, которые работают. Ведь мы понимаем, что человеческий капитал — это то, за счет чего мы можем выстоять.

Таким образом, наши предложения — мы хотим вернуть 1,5% военного сбора для прифронтовых территорий. Потому что не может быть равных условий для неравных ситуаций", — подытожила член Европейской бизнес-ассоциации Анна Чайка.

Заметим, что 18 сентября в Харькове объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и общин. К ней присоединились более 100 громад, чтобы объединить усилия в решении важнейших проблем прифронтовых регионов. Возглавил объединение мэр Харькова Игорь Терехов.

Миссия Ассоциации заключается в укреплении устойчивости громад, защите их интересов на национальном и международном уровнях, а также в наработке стратегий для выживания и дальнейшего восстановления.

Недавно председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, зачем в прифронтовых городах страхование военных рисков.

Также Гетманцев рассказал, как правительство планирует способствовать восстановлению украинского бизнеса.