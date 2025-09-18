В Україні можуть знизити військовий збір — деталі

Членкиня Європейської бізнес-асоціації, керуюча менеджерка Української бізнес-асоціації в Литві Анна Чайка. Фото: кадр з відео

Членкиня Європейської бізнес-асоціації, керуюча менеджерка Української бізнес-асоціації в Литві Анна Чайка розповіла про важливість зниження військового збору. На її думку, це необхідно зробити для прифронтових міст України.

Про це Анна Чайка сказала під час Форуму прифронтових міст "Стратегічні виміри міст-форпостів" у четвер, 18 вересня, інформують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зниження військового збору для прифронтових міст — що відомо

Членкиня Європейської бізнес-асоціації Анна Чайка заявила, що необхідно знизити військовий збір до 1,5% для прифронтових міст України.

"Хочеться, щоб окрім страхування військових ризиків, ми розуміли механізми, яким чином бізнесу можливо відновити й отримати компенсацію від держави або від міжнародних інституцій, яким ми також запропонуємо долучатися до цього процесу", — зазначила керуюча менеджерка Української бізнес-асоціації в Литві.

Крім того, вона додала, що вже запропоновано податкові зміни, які будуть позитивно впливати не лише на бізнес, але й на співробітників.

"Також хочу зазначити, що ми запропонували разом з іншими громадськими організаціями ті податкові зміни, які, на нашу думку, будуть позитивно впливати не лише на сам бізнес, але й на людей, які працюють. Адже ми розуміємо, що людський капітал — це те, за рахунок чого ми можемо вистояти.

Таким чином, наші пропозиції — ми хочемо повернути 1,5% військового збору для прифронтових територій. Тому що не може бути рівних умов для нерівних ситуацій", — підсумувала членкиня Європейської бізнес-асоціації Анна Чайка.

Зауважимо, що 18 вересня у Харкові оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. До неї приєдналися понад 100 громад, щоб об’єднати зусилля у вирішенні найважливіших проблем прифронтових регіонів. Очолив об’єднання мер Харкова Ігор Терехов.

Місія Асоціації полягає у зміцненні стійкості громад, захисті їхніх інтересів на національному й міжнародному рівнях, а також у напрацюванні стратегій для виживання та подальшого відновлення.

Нещодавно Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, навіщо у прифронтових містах страхування воєнних ризиків.

Також Гетманцев розповів, як уряд планує сприяти відновленню українського бізнесу.