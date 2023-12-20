В Украине будут судить оккупанта, избившего мужчину за отказ продать ребенка

Российский военный. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Украине будут судить 26-летнего российского военнослужащего, почти до смерти избившего мужчину за то, что тот отказался продать свою 3-летнюю дочь. Это произошло весной прошлого года во время оккупации Харьковщины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Оккупант хотел приобрести ребенка за 200 тысяч рублей

Сообщается, что в апреле 2022 года в селе Первомайское в Купянском районе оккупант вместе с другими военными РФ остановил на блокпосту мужа с женой и их 3-летнюю дочь. Россияне, увидев ребенка, сказали, что он очень красивый, и захотели приобрести его за 200 тысяч рублей.

Отец ребенка в свою очередь начал конфликтовать с оккупантами, которые после ссоры сказали семье уезжать. Однако через некоторое время захватчики решили ему отомстить. Так, они приехали в дом семьи и чуть не избили его до смерти за неповиновение. После — повели его на расстрел, а жену заставили ждать дома.

Военные РФ, приведя мужчину в местный дом культуры, снова избили его, произвели выстрел в воздух и отпустили.

Оккупанта объявили в розыск

По состоянию на сегодняшний день российский военный объявлен в международный розыск и розыск на территории Украины. Обвинительный акт направлен в Орджоникидзевский районный суд города Харькова.

Напомним, российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжают грабить. Они вывозят имущество промышленных объектов.

Добавим, недавно, 2 декабря, вблизи села Степное российские военные расстреляли сдавшихся в плен двух украинских бойцов. Позже эти оккупанты были ликвидированы во время штурма.