Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В Україні судитимуть окупанта, який побив чоловіка за відмову продати дитину arrow

В Україні судитимуть окупанта, який побив чоловіка за відмову продати дитину

20 грудня 2023 18:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні судитимуть окупанта, який побив чоловіка за відмову продати дитину
Російський військовий. Фото: Харківська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні судитимуть 26-річного російського військовослужбовця, який майже до смерті побив чоловіка за те, що той відмовив продати свою 3-річну доньку. Це сталося навесні минулого року під час окупації Харківщини

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

Читайте також:

Окупант хотів придбати дитину за 200 тисяч рублів

Повідомляється, що у квітні 2022 року в селі Первомайське, що в Куп'янському районі, окупант разом з іншими військовими РФ зупинив на блокпосту чоловіка з дружиною та їхньою 3-річною донькою. Росіяни, побачивши дитину, сказали, що вона дуже красива, і захотіли придбати її за 200 тисяч рублів. 

Батько дитини своєю чергою почав конфліктувати з окупантами, які після сварки сказали родині їхати геть. Однак за деякий час загарбники вирішили йому помститися. Так, вони приїхали до будинку родини та ледве не побили його до смерті за непокору. Після повели його на розстріл, а дружину змусили чекати вдома. 

Військові РФ, привівши чоловіка до місцевого будинку культури, знову побили його, зробили постріл в повітря та відпустили.

Окупанта оголосили у розшук

Станом на сьогодні російського військового оголошено у міжнародний розшук та розшук на території України. Обвинувальний акт направлено до Орджонікідзевського районного суду міста Харкова.

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують грабувати. Вони вивозять майно промислових об'єктів.

Додамо, нещодавно, 2 грудня, поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон. Пізніше ці окупанти були ліквідовані під час штурму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі