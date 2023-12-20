В Україні судитимуть окупанта, який побив чоловіка за відмову продати дитину

Російський військовий. Фото: Харківська обласна прокуратура

В Україні судитимуть 26-річного російського військовослужбовця, який майже до смерті побив чоловіка за те, що той відмовив продати свою 3-річну доньку. Це сталося навесні минулого року під час окупації Харківщини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Окупант хотів придбати дитину за 200 тисяч рублів

Повідомляється, що у квітні 2022 року в селі Первомайське, що в Куп'янському районі, окупант разом з іншими військовими РФ зупинив на блокпосту чоловіка з дружиною та їхньою 3-річною донькою. Росіяни, побачивши дитину, сказали, що вона дуже красива, і захотіли придбати її за 200 тисяч рублів.

Батько дитини своєю чергою почав конфліктувати з окупантами, які після сварки сказали родині їхати геть. Однак за деякий час загарбники вирішили йому помститися. Так, вони приїхали до будинку родини та ледве не побили його до смерті за непокору. Після повели його на розстріл, а дружину змусили чекати вдома.

Військові РФ, привівши чоловіка до місцевого будинку культури, знову побили його, зробили постріл в повітря та відпустили.

Окупанта оголосили у розшук

Станом на сьогодні російського військового оголошено у міжнародний розшук та розшук на території України. Обвинувальний акт направлено до Орджонікідзевського районного суду міста Харкова.

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують грабувати. Вони вивозять майно промислових об'єктів.

Додамо, нещодавно, 2 грудня, поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон. Пізніше ці окупанти були ліквідовані під час штурму.