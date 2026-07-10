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Главная Харьков В Валках из-за атаки РФ погибла женщина и повреждены дома

В Валках из-за атаки РФ погибла женщина и повреждены дома

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 01:40
Обстрел Валок 10 июля — повреждены дома, есть погибшая
Поврежденные дома и пожар в Валках. Фото: t.me/synegubov

В ночь на 10 июля россияне атаковали с помощью дронов город Валки в Харьковской области. В результате вражеского обстрела возник пожар, повреждены дома, также известно о жертве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковской ОВА.

Что известно о последствиях атаки РФ на Валки

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram заявил, что в результате обстрела один человек погиб и еще трое пострадали.

"Враг атаковал беспилотниками г. Валки Богодуховского района. Погибла 50-летняя женщина. Также пострадала 23-летняя женщина, которая была госпитализирована. 27-летний мужчина и 18-летний парень перенесли острую стрессовую реакцию. Медики оказали всю необходимую помощь на месте", — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Синегубова, в результате обстрела вспыхнул пожар, повреждены 5 частных домов и два хозяйственных постройки.

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"Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — добавил он.

Валки під ударом 10 липня - загинула жінка
Пост Синегубова об атаке на Валки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, утром в среду, 8 июля, россияне атаковали Немишлянский район Харькова. Оккупанты повредили пятиэтажный жилой дом и окружающую застройку. После завершения аварийно-спасательных работ стало известно, что в результате атаки погибли два человека и ещё 42 пострадали.

Также мы писали, что 8 июля россияне с помощью дрона атаковали АЗС в Шевченковском районе Харькова. В результате атаки возник пожар.

Харьковская область погибшие разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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