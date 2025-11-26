Россияне давят под Волчанском - Богдан Петренко

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают давить на направлениях Волчанска и Двуречной. Однако погодные условия существенно усложняют логистику обеих сторон.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко в эфире Ранок.LIVE.

Россияне давят под Волчанском

По его словам, громкие заявления российской стороны о "ежедневных продвижениях" не имеют ничего общего с реальностью: если бы темпы, объявленные оккупантами, соответствовали действительности, их подразделения уже давно бы оказались где-то между Харьковской и Полтавской областями. Однако факты на месте свидетельствуют о другом.

Самые ожесточенные бои идут в Волчанске и районе Двуречанска. В Волчанске российские силы с весны 2024 года пытаются прорваться с западной стороны, но безрезультатно — украинские подразделения системно уничтожают технику, которую враг пытается задействовать на этом направлении.

Существенных преимуществ оккупанты не имеют и при попытках переправить войска через реки Оскол и Волчью: несмотря на регулярные атаки, стабильного успеха им достичь не удается.

Петренко отметил, что ситуация остается напряженной, однако контролируемой, а украинские силы продолжают удерживать оборону, срывая намерения российских подразделений расширить зону наступления.

